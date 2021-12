Marquinhos desabafa sobre momento difícil no Vitória

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 9, o meia Marquinhos desabafou sobre o momento que viveu com o antigo treinador e sua persistência em ficar no Vitória. Destacou também a confiança que Ney Franco depositou em seu futebol.

O meio-campo que não vinha sendo utilizado com frequência por Caio Júnior, com a troca no comando técnico no Leão, teve a oportunidade de começar jogando contra o Atlético-MG, no último sábado. E, Marquinhos não fez por menos, marcando o único gol do Vitória na partida.

Sobre sua utilização quando o comandante era Caio Júnior, o meia fez alguns comentários, explicando as causas da sua baixa produtividade. " Eu não estava tendo oportunidades de entrar jogando, e, as vezes, não entrava na posição que gosto de jogar".

O atleta também se manifestou sobre as propostas que surgiram, no período em que estava preterido do time principal. "Era hora de eu ficar, sabia que ainda podia render muito mais. Falei com a diretoria, disse que só iria sair se me mandassem embora".

Ele também falou da postura que o técnico Ney Franco teve com ele. " Ele disse que estava acompanhando os jogos do Vitória, e falou que confiava em mim".

O Vitória enfrenta o Internacional na próxima quinta-feira, 12, no Rio Grande do Sul.

