Marinho volta a ficar fora de treino na Toca do Leão

Na preparação do Vitória para o clássico decisivo do próximo domingo, 8, o técnico Vagner Mancini não contou com o atacante Marinho pelo 2° dia seguido no treino desta quarta-feira, 4, no Barradão.

O jogador, que apresentou cansaço muscular após o clássico do último domingo, correu em volta do gramado ao lado dos zagueiros Guilherme Mattis e Josué. Em seguida, finalizou com exercícios na academia. Inicialmente, porém, não preocupa para o Ba-Vi na Fonte Nova, às 16 horas.

Em campo, Mancini dividiu o treinamento em dois momentos. Primeiro, o foco foi nas jogadas defensivas, em lances de cruzamentos e lançamentos longos. Na segunda etapa, o comandante realizou uma atividade voltada apenas para finalizações.

Dúvidas

No departamento médico, o goleiro Fernando Miguel, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e o atacante Dagoberto, com dores na coxa, seguiram em tratamento. Os dois atletas são dúvida para o segundo duelo.

adblock ativo