Marinho treina e escalação deve se repetir

A delegação do Vitória embarcou nesta quinta-feira, 29, à tarde para Chapecó, onde, amanhã, às 16h, encara a Chapecoense pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No grupo que viajou, uma boa notícia: o atacante Marinho estava presente. Ele ainda era dúvida para a partida, pois, acometido de virose, não havia treinado nos dias anteriores. Nesta quinta pela manhã, porém, mostrou-se 100% recuperado e trabalhou normalmente na Toca do Leão com o restante do plantel. Dessa forma, está escalado.

A tendência do Vitória é mandar a campo o mesmo time que venceu o São Paulo por 2 a 0 no domingo passado. Seria: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, Zé Love e Kieza.

Se isso ocorrer, será a primeira vez que o Rubro-Negro repetirá uma escalação no Campeonato Brasileiro. No entanto, o treino de ontem foi limitado a trabalhos técnicos e de fundamentos. Será apenas hoje pela manhã, no centro de treinamento da Chapecoense, que o técnico Argel Fucks definirá o time.

"A escalação será basicamente a mesma que ganhou do São Paulo. Vou defini-la no treino em Chapecó. As pessoas já sabem que, na minha filosofia, o time que treina é o time que joga. Quem quiser saber a formação titular do Vitória, basta acompanhar o treino, que será aberto, como de costume", disse Argel.

O Vitória só tem dois desfalques. Um é o atacante Vander, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas que atualmente é considerado reserva. O outro é o zagueiro Victor Ramos, que, após ser perdoado de um ato de indisciplina, está agora em fase final de recuperação da lesão na sola do pé esquerdo. Victor deve ser liberado para voltar a treinar na semana que vem.

Argel Fucks comentou: "Eu conto com Victor Ramos para o restante do campeonato. Sei que ele vem com uma dor quase insuportável no pé e está fazendo um sacrifício enorme para se recuperar da lesão. Eu tive essa lesão quando fui jogador. Sei como é. E, quando Victor estiver recuperado, vai brigar por posição no time".

