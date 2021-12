Marinho se pronuncia nesta quinta-feira para esclarecer situação

A resposta sobre se Marinho fica ou não no Vitória deve sair nesta quinta-feira, 5, às 10h, quando o atacante fará um pronunciamento na sala de imprensa do Barradão em que, segundo nota oficial do clube, “irá esclarecer sua situação”. Um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2016, Marinho despertou o interesse de uma série de clubes do Brasil e exterior, que vinham negociando sua contratação com Jorge Machado, empresário do jogador.

Machado veio nesta quarta, 4, a Salvador apresentar as propostas concretas por Marinho, que possui contrato com o Leão até dezembro de 2018 e recebe salário mensal de cerca de R$ 200 mil. Reuniram-se na sala da diretoria do Vitória, na Toca do Leão, o jogador, seu empresário, o presidente do Vitória, Ivã de Almeida, e o diretor de futebol, Sinval Vieira.

Os valores não são confirmados, mas sabe-se que o atacante teria recebido propostas de salário muito superior (duas a quatro vezes mais do que Marinho ganha atualmente) e, durante a reunião, reforçou seu desejo de aceitar uma delas.

Contudo, o que trava a transferência é a multa rescisória que teria de ser paga para tirar Marinho do Vitória: 5 milhões de euros (R$ 17 milhões). Do montante, o Vitória ficaria com metade. De resto, 20% ficariam com o empresário e 30% com o Cruzeiro, ex-clube de Marinho. Por contrato, ambos também são donos dos direitos econômicos do atacante.

As duas propostas mais concretas seriam de um clube da China e do Flamengo. Em nota, o Vitória confirmou ter feito uma contraproposta de aumento salarial para seu camisa 7 permanecer na equipe.

Na manhã desta quarta, haverá nova reunião. Deve ser o ‘dia do fico’ ou o da despedida. Sinval Vieira comentou: “Os valores oferecidos pelos direitos de Marinho ficaram muito aquém do que vale o jogador. Ele comentou que gostaria de aceitar a proposta salarial que, de fato, são superiores à nossa. Não há como competir com os salários oferecidos pelos clubes chineses. Mas, vamos fazer a contraproposta para que Marinho siga conosco e estamos acreditando que ele ficará”.

