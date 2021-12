Marinho se junta ao elenco e participa de treino técnico

O atacante Marinho voltou aos treinos com bola na manhã desta quinta-feira, 5, depois de ficar dois dias realizando um trabalho para se recuperar de um desgaste físico. O jogador participou do treinamento técnico em campo reduzido, no Barradão, comandado pelo técnico Vagner Mancini.

No entanto, o comandante ainda não pôde contar com o goleiro Fernando Miguel e o atacante Dagoberto, que seguem em tratamento no departamento médico.

O zagueiro Josué, que sofreu forte entorse no tornozelo esquerdo, foi liberado para dar voltas em torno do campo, mas continua entregue ao departamento fisioterápico.

adblock ativo