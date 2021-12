Marinho retorna para formar quarteto contra o ex-time

O Cruzeiro que se cuide. Os dois principais jogadores do Vitória, que ficaram de fora da partida passada (triunfo por 3 a 2 sobre o Sport), estão de volta para o jogo de domingo, 3, às 11h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kieza cumpriu a suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Já Marinho, que fraturou o nariz, viu sua lesão regredir e usará uma máscara protetora para ir a campo.

Este último deve atuar com 'sangue nos olhos' para reforçar seu valor. Em junho passado, ele foi contratado pelo Cruzeiro após se destacar no Ceará. Começou até marcando gol na estreia. Porém, depois foi perdendo espaço e terminou o ano deixado de lado.

Após ser contratado pelo Vitória em janeiro, tudo tem dado certo para Marinho. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Baiano e é o artilheiro do time em 2016 com 11 gols em 18 jogos. Fatos que, há duas semanas, fizeram o Leão adquirir seus direitos federativos em definitivo e assinar contrato com ele até o fim de 2018.

O sentimento é semelhante ao de outros jogadores. Um é o lateral Diego Renan, revelado pelo clube mineiro em 2009. Nas suas duas primeiras temporadas, foi titular. Depois, passou a ter dificuldade para se firmar no time. Em 2013, deixou a equipe. No domingo, reencontrará o Cruzeiro pela primeira vez.

"Será um dia especial porque eu tenho uma história de 10 anos no Cruzeiro (seis anos na base e quatro no profissional). Mas é um sentimento que fica fora de campo. Quero muito vencer este jogo", disse Diego, que será o capitão do Vitória no Mineirão.

O lateral já defende o Vitória há um ano. Em 2015, foi um dos destaques da campanha de retorno à Série A. Neste ano, foi campeão baiano com direito a ser o artilheiro do time na competição, com quatro gols. Na Série A, tem um gol e três assistências.

"Algo diferente"

Outros dois rubro-negros vão encarar o ex-time pela primeira vez. Um é o atacante Dagoberto, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014. Em 2015, após problemas de lesão, seguiu para o Vasco.

O outro é o volante Willian Farias, que, após se destacar no Coritiba, foi contratado pelos mineiros em 2014. Como não repetiu as grandes atuações, foi, no começo deste ano, emprestado ao Vitória.

"Vai ser algo diferente. Inclusive, nunca sequer joguei contra o Coritiba, meu primeiro clube. Espero guardar uma boa lembrança dessa situação nova em minha carreira. Que o triunfo venha para Salvador", afirmou.

