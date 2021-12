Marinho recebe prêmio de artilheiro da Copa do Brasil

O atacante do Vitória, Marinho, recebeu na noite de quarta-feira, 7, o prêmio de artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols marcados. O evento foi realizado em um resort em Costa do Sauípe, na Bahia, pela empresa Pneus Continental, uma das patrocinadoras do torneio, ao mesmo tempo em que acontecia a final da Copa do Brasil, entre Grêmio x Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogador esperou até os últimos instantesda decisão para comemorar, já que os atacantes do Galo Robinho e Lucas Pratto, com três e quatro gols, respectivamente, ainda podiam ultrapassá-lo, mas para alegria do atacante Rubro-Negro, eles passaram em branco na final.

A partida terminou empatada em 1 a 1, com Grêmio campeão. No duelo de ida, o time gaúcho venceu o Galo por 3 a 1.

Confirmada a artilharia, ao fim da partida, Marinho foi só comemoração e agradecimentos. Ao lado da esposa e da filha, o jogador deu autógrafos e tirou fotos com funcionários da empresa.

adblock ativo