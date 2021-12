Marinho não treina, mas deve enfrentar a Chapecoense

Após a folga de segunda-feira, 26, o elenco do Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 27, para começar os treinos visando o jogo de sábado, 1º, às 16h, contra a Chapecoense, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A baixa do dia foi Marinho, principal jogador no triunfo de domingo por 2 a 0 sobre o São Paulo, com a autoria do primeiro tento e a jogada do segundo: sofreu e depois cobrou a falta que originou o gol contra do zagueiro Lyanco.

Acometido de uma virose, o atacante não treinou. Foi medicado e, na sequência, liberado a voltar para casa e passar o resto do dia em repouso.

A boa notícia, em compensação, é que as dores no tornozelo, que o fizeram deixar o gramado contra o São Paulo a cinco minutos do fim da partida, regrediram e nenhuma lesão foi constatada. Dessa forma, Marinho deve atuar normalmente no sábado.

Nesta quarta-feira, 28, o treino na Toca do Leão está agendado para começar às 16h. Será quando o técnico Argel Fucks começará a definir a escalação que vai enfrentar a Chapecoense.

Na quinta-feira, 29, o plantel vai treinar no turno da manhã. À tarde, viajará para Chapecó, onde finalizará a preparação na sexta-feira, 30, e jogará no sábado.

Caso não haja nenhuma outra baixa de ordem médica, o único desfalque será o atacante Vander, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

