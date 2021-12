A saída de Marinho do Vitória parecia ser o desfecho mais provável dos acontecimentos. Porém, antes que as negociações fossem sacramentadas e os contratos assinados, o atacante se antecipou e, em pronunciamento na manhã desta quinta-feira, 5, no Barradão, afirmou que estava se despedindo do Rubro-Negro por ter recebido uma proposta “surreal” de um clube chinês, que ele preferiu não relevar qual.

Ricardo Palmeira Marinho faz pronunciamento de despedida, mas clube exige multa contratual

“Hoje (ontem), a novela acaba. Primeiro, quero agradecer ao Vitória por tudo o que aconteceu comigo aqui. Foi um ano maravilhoso. Vou levar para o resto da vida. Mas, vim falar que estou fechando um ciclo. A proposta que eu tive é totalmente surreal para o Brasil. O Vitória fez a contraproposta, mas não chega nem perto. Agradeci ao pessoal, a Sinval Vieira [diretor de futebol do Vitória], que não queria me deixar sair, mas ele sabe que é a minha vida que tenho que seguir, minha família que eu carrego. Tudo isso pesa”, disse o atleta.

A proposta chinesa seria de um salário mensal de três a quatro vezes maior do que os cerca de R$ 200 mil que Marinho ganha atualmente.

Nisso, contudo, foi criado um impasse. A questão é que o contrato de Marinho com o Leão só se encerra em dezembro de 2018 e a multa rescisória é de 5 milhões de euros (R$ 17 milhões). Do montante, o clube baiano teria direito à metade, pois, pelo acordo, 30% dos direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro, ex-clube de Marinho, e 20% a Jorge Machado, empresário do jogador.

O Vitória não abre mão do ressarcimento. Marinho e Machado chegaram anteontem a Salvador e passaram os últimos dois dias em negociação com a diretoria rubro-negra.

A proposta chinesa por 100% dos direitos federativos e econômicos do atacante é somente de 3 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões). O Vitória ficaria com R$ 4,8 milhões.

Sinval Vieira deixou claro não abrir mão da parte do Vitória da multa. Assim, o clube pede os R$ 8,5 milhões referentes aos 50% dos direitos econômicos. Para que o valor total da transação seja reduzido, Machado ou o Cruzeiro teria de diminuir sua parte.

Caso quisesse bater pé firme para Marinho ficar no Vitória, a diretoria poderia exigir que os R$ 17 milhões fossem pagos (como dono dos direitos federativos, só o Vitória tem direito a negociar Marinho. Do valor recebido, repassaria a percentagem correspondente aos outros dois investidores).

“Claro que temo ter no elenco um jogador insatisfeito por não ter sido negociado. Mas, é uma situação para ser administrada. Não será a primeira nem a última vez que acontece. Nós, inclusive, oferecemos a ele um novo contrato com um aumento substancial de salário. O que Marinho e seu empresário devem entender é que estamos defendendo os interesses e os direitos do Vitória. A torcida rubro-negra se sentiria traída caso o ídolo do time saísse sem que seu valor correspondente fosse pago ao clube”.

