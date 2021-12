Marinho está vetado para o jogo contra o Cruzeiro

O atacante Marinho está vetado para o jogo deste domingo, 23, às 16h (horário da Bahia) contra o Cruzeiro, no Barradão, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Por precaução, os médicos do clube acharam melhor que o jogador não entrasse em campo, mas a boa notícia é que a lesão está cicatrizada. O lateral-esquerdo Euller e o atacante Deivid disputam a vaga no ataque.

Marinho se machucou no duelo diante do Grêmio, no Barradão, e não participou das duas últimas partidas do Rubro-Negro, contra a Ponte Preta e o Sport.

O atacante deve voltar ao time na próxima sexta, 28, quando o Leão enfrenta o Fluminense, fora de casa, pela 33ª rodada.

