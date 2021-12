Marinho e Willian Farias ficam fora de treino do Vitória

O atacante Marinho não participou do treinamento desta terça-feira, 16, no Barradão, em Salvador, para realizar um tratamento médico.

Na atividade de segunda, 15, o atacante do Leão havia sofrido um trauma acima do tornozelo direito. Nesta quarta, 17, porém, Marinho já deve voltar aos treinos.

O volante Willian Farias, por sua vez, foi liberado das atividades desta terça por causa de uma conjuntivite. Já Robert, recuperado de lesão, participou normalmente das atividades.

Justiça

Fora de campo, a Justiça suspendeu a Assembleia Geral de Sócios do dia 6 de março, que serviria para votar o novo estatuto do Leão. Assim como a realizada em dezembro, que foi anulada, o argumento é que teria sido convocada de modo irregular, sem a anuência do Conselho Deliberativo.

adblock ativo