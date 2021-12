Marinho é poupado de treino, mas não preocupa Vitória

Artilheiro da Copa do Brasil com cinco gols, o atacante Marinho é o destaque do Vitória neste primeiro semestre. Presente em todos os jogos, o guerreiro está cansado e nesta terça-feira, 3, após a reapresentação, ele foi poupado.

O exame de CK, que detecta a quantidade de enzimas no sangue, constatou que ele está desgastado fisicamente. Mas a torcida rubro-negra pode ficar tranquila, pois o camisa 7 estará em campo no próximo domingo, 8, na decisão do título.

Mesmo com as fortes chuvas, o técnico Vagner Mancini fez um trabalho no campo, que contou com a presença do meia Tiago Real. Fernando Miguel e Dagoberto seguiram em tratamento.

