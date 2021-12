Marinho é novidade do Vitória diante do líder

O Vitória vive situação difícil neste início de Brasileirão. Após cinco rodadas, é o 13º colocado, com cinco pontos, só um a mais do que o 17º Coritiba, que abre a zona de rebaixamento. E o pior: neste domingo, 5, às 16h, no Barradão, encara o líder Internacional.

Para o jogo, o Leão tem uma boa e uma má notícia. O atacante Marinho, um dos principais jogadores do time, está de volta, recuperado de lesão. Por outro lado, o lateral esquerdo Diego Renan será desfalque porque cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Este será o grande problema do técnico Vagner Mancini. Titular absoluto e um dos líderes do grupo, Diego Renan só ficou de fora de uma das 21 partidas que o time fez no ano. Foi na Fonte Nova, pela Copa do Brasil, no triunfo por 3 a 1 sobre o frágil Náutico-RR. Euller, seu reserva imediato e jogador criticado pela torcida, acabou tendo a sua atuação comprometida pelo gol contra que marcou quando o placar apontava 2 a 0 para o Vitória.

Mancini se mostra indeciso quanto à escalação de domingo, 5: "Não tive tempo nenhum para pensar. E domingo eu já enfrento o líder", reclamou, referindo-se ao fato de o Vitória ter jogado na noite de quinta, quando perdeu do Flamengo por 1 a 0, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, e retornar a campo já no domingo à tarde, em Salvador. O plantel do Vitória desembarcou nesta sexta-feira, 3, somente às 15h30. A volta aos treinos ocorre neste sábado, 4, às 9h, na Toca do Leão.

As dúvidas do treinador, porém, não existem quando o assunto é Marinho. "Ele certamente estará em campo, até porque fizemos uma programação nesse sentido. Retardamos a volta dele para não deixá-lo em uma situação de risco mais uma vez", disse.

