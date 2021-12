Marinho e Leandro Domingues voltam a treinar normalmente

Sob sol forte na manhã desta terça-feira, 25, o atacante Marinho e o meia Leandro Domingues voltaram a treinar normalmente com o elenco principal do Vitória em preparação para pegar o Fluminense na sexta-feira, 28, às 18h30 (horário da Bahia), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Marinho se recuperou de uma lesão muscular na coxa, enquanto que Domingues se recuperou de uma contusão no joelho.

O técnico Argel Fucks trabalhou posse de bola em campo reduzido. O treinador comandou também um trabalho específico para os jogadores que não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos contra o Cruzeiro.

Para o próximo jogo, contra o Tricolor carioca, o Rubro-Negro terá as voltas do zagueiro Kanu e dos volantes Marcelo e Amaral. As baixas são José Welison e o atacante Zé Love, que foram punidos com três amarelos.

Os atletas do Leão voltam às atividades nesta quarta-feira, 26, às 16h30.

