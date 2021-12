Marinho e Domingues reforçam o Vitória para jogo de domingo

Para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, no próximo domingo, 15, o técnico do Vitória, Vagner Mancini, praticamente escalou a equipe que enfrenta o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, às 11 horas, em Recife (PE).

Em entrevista na noite de quarta-feira, 11, assim que acabou o jogo contra a Portuguesa, terminado em 0 a 0 e válido como duelo de ida da 2ª Fase da Copa do Brasil, o treinador rubro-negro confirmou: "Temos um time já formado: é o que venceu o Campeonato Baiano. Contra o Santa Cruz, quero iniciar o jogo com ele".

Na quarta, haviam ficado de fora o goleiro Caíque, a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, o volante William Farias, com um desconforto muscular, o meia Leandro Domingues, por questões burocráticas, pois estava em processo de renovação de contrato, e o atacante Marinho, com dores no joelho esquerdo.

Caíque seguirá na Seleção e William não deve se recuperar a tempo. Assim, o goleiro Wallace e o volante Marcelo permanecem no time. Fernando Miguel, que deve retomar a posição de titular do gol a partir da próxima semana, está em fase final de recuperação de uma contusão na panturrilha.

Já Marinho fica à disposição do treinador e Leandro Domingues teve o novo contrato regularizado nesta quinta na CBF. Assim, a dupla deve reaver suas vagas no time, ocupadas no jogo passado respectivamente por Alípio e Tiago Real.

A provável escalação contra o Santa Cruz será: Wallace; José Welison, Ramon, Victor Ramos e Diego Renan; Amaral, Marcelo e Leandro Domingues; Vander, Marinho e Kieza.

A delegação rubro-negra retornou nesta quinta, 12, a Salvador e ganhou folga. Nesta sexta, 13, o elenco retoma os trabalhos pela manhã. A atividade será fechada à imprensa. No sábado, 14, repete o treino matutino e, às 11h30, embarca para Recife.

