Marinho é apresentado e diz estar pronto para jogar

Um dos reforços mais esperados para o ataque do Vitória, Marinho chegou à sua apresentação, nesta quinta-feira, 28, com uma camisa regata que deixava à mostra o leão tatuado no braço esquerdo. Ele garantiu que a imagem foi feita bem antes da proposta do Rubro-Negro. Porém, deixou claro que a relação com o animal existe.

"Quero chegar aqui para ser um leão no campo. Essa foi uma tatuagem que fiz em 2008. Quero ser igual ao leão, o rei da selva, brigar até o final e ser forte pelo time", garantiu o atacante de 25 anos.

Marinho, que foi emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada, disse ter ciência da responsabilidade que o aguarda. O jogador, que teve boa passagem pelo Ceará antes de ser vendido para o Cruzeiro, no ano passado, acredita que já é bem conhecido pela torcida por conta do seu futebol.

"Sou conhecido aqui no Nordeste, principalmente pela minha passagem pelo Ceará. A maioria das pessoas daqui sabe quem sou eu, e quem não me conhece ainda vai conhecer. Vou ser muito cobrado, mas isso é bom porque mostra o carinho que as pessoas têm por mim", disse o atacante.

Para o ataque

Mesmo não sendo o centroavante aguardado pelo treinador Mancini, Marinho é a primeira contratação que o Vitória faz para o setor ofensivo - até então, os reforços foram para meio-campo e laterais. Para o jogador, a falta de mais atacantes ou ter que jogar em posições diferentes não seriam um empecilho.

"Não vejo problema não ter centroavante. Não sei também se o fato de não ter atacante garante minha titularidade, porque acho que todo mundo aqui no Vitória tem capacidade de ser titular", disse. Marinho também mostrou intimidade com a arrumação que Mancini fez no time no amistoso contra o clube chinês Tianjin Quanjian, na terça-feira.

"A gente sabe que tem várias formações hoje para se jogar, mesmo que a gente não tenha a referência. Acompanhei o amistoso e vi que tinham quatro jogadores na frente, ninguém na posição de origem. Acho bacana, até porque dificulta a marcação".

Mesmo sem ainda estar regularizado, Marinho disse que já se encontra pronto para a estreia do Vitória no Campeonato Baiano, no sábado, 30, contra a Jacuipense. "Se o jogo fosse hoje eu já jogava hoje. Psicologicamente eu estou preparado. O corpo pode até sentir cansaço, mas a gente tem que estar pronto. Estarei à disposição para jogar sábado, até porque estrear em casa vai ser sensacional".

Preparação

No penúltimo treino antes da estreia no Baianão, Mancini comandou atividade técnica e tática no Barradão. A novidade ficou justamente por conta de Marinho, que participou de 20 minutos da parte técnica, atuando pelo lado direito.

Willian Henrique e o também ex-Cruzeiro Willian Farias já eram conhecidos do recém-chegado. Para Marinho, isso é um diferencial. "Facilita muito quando você chega num clube novo e encontra dois amigos, ainda mais eu, que sou um cara brincalhão. Facilita muito mesmo. Principalmente dentro de campo".

