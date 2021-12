Marinho deve ficar de fora de mais um jogo do Leão

Nesta terça-feira, 31, na reapresentação do Vitória após o empate de domingo contra o Atlético-MG, na Fonte Nova, a torcida rubro-negra recebeu uma notícia ruim. O atacante Marinho ainda não se recuperou da lesão na coxa esquerda e deve ser novamente desfalque para a partida diante do Flamengo, na quinta, 2, às 21h, em Volta Redonda.

A ausência será muito sentida pelo técnico Vagner Mancini. Marinho é artilheiro rubro-negro em 2016, com nove gols, e um dos principais atletas do elenco. Não por acaso, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Baiano deste ano, vencido pelo Vitória.

Além do empate com o Atlético-MG, Marinho foi desfalque na primeira rodada, em Recife, quando o Leão sofreu 4 a 1 do Santa Cruz. Por outro lado, disputou duas partidas na Série A: o triunfo por 3 a 2 sobre o Corinthians, no Barradão, em que marcou o segundo gol, e o empate fora de casa em 1 a 1 com o América-MG.

À época, o Mancini declarou: "O Vitória depende de algumas peças, entre elas Marinho, Kieza e Leandro Domingues. Temos sempre que contar com o melhor deles para fazer a diferença em campo".

Praticamente sem chances de encarar o Flamengo, a expectativa é que o atacante volte contra o Internacional, neste domingo, no Barradão.

Além dos gols, Marinho passou a ser querido pela torcida também por sua determinação. Em 2016, o aproveitamento do Vitória com ele em campo é de 76,2% em 14 jogos. A média é de 2,1 gols por partida. Já nas seis partidas sem o atleta, o Leão somou 44,4% dos pontos e viu sua média de gols cair para 1,1.

O Vitória viaja na tarde desta quarta, 1º, para o Rio de Janeiro desfalcado de outros três atletas: o meia Tiago Real, que segue em recuperação de uma lesão na coxa, o zagueiro Guilherme Mattis, que atuou apenas em uma partida no ano, e o atacante William Henrique. Estes dois últimos estão em trabalho de recondicionamento físico.

Leão no ataque

A ausência de Marinho e outros três jogadores vem em péssima hora. Na quinta, o duelo será contra o 5º colocado Flamengo. Domingo, 5, será a vez de encarar o vice-líder Internacional.

No entanto, para o volante Willian Farias, o Vitória tem que manter a mesma postura, independentemente de qual seja o adversário da rodada. "Não importa contra que camisa você está jogando. Qualquer partida vale três pontos da mesma forma", afirmou o jogador na entrevista coletiva desta terça.

Sobre a próxima partida, Farias ainda comentou que é preciso respeitar, mas jamais temer o Flamengo. "Temos que encarar todos os clubes da mesma forma. E que a gente busque o nosso objetivo, que são os três pontos e estar sempre subindo na tabela".

