Marinho dedica gol à filha nascida na última sexta-feira

"Muito intenso, cara...". Foi o próprio Marinho quem descreveu assim o seu final de semana. E não apenas por conta do retorno ao time após dois jogos lesionado, pelo triunfo sobre o líder da Série A e pelo golaço. Sim, teve mais coisa.

A primeira filha do atacante, Alícia, nasceu na última sexta, e o camisa 7 precisou se dividir entre os treinos e as visitas ao hospital. "De sexta para sábado, para ser bem sincero com vocês, eu nem dormi. No sábado, vim de manhã cedo para o Barradão treinar e depois voltei para o hospital. Queria inclusive agradecer porque a comissão técnica me deu o maior apoio nesse sentido", disse.

"Hoje, fiz mais uma 'saidinha' para buscar minha família e levar para casa. Depois vim para a concentração almoçar e jogar de tarde. Fiquei feliz com a confiança que Mancini me passou e procurei corresponder em campo", completou Marinho.

O gol, inclusive, foi comemorado em homenagem à filha, com o jogador mostrando uma tatuagem que tem com o nome dela no antebraço: "É difícil de explicar a emoção. Só quem é pai sabe a sensação de ver a filha nascer".

O nervosismo, porém, ou a correria dos últimos dias, não deixou de afetar o atacante. Pouco antes do início do jogo, ainda no aquecimento em campo, Marinho deu um tremendo susto na torcida: saiu correndo para o vestiário auxiliados pelos médicos.

"Não foi nada. Tava com ânsia de vômito... Passei mal durante o aquecimento e mandaram eu ir correndo para o banheiro botar tudo para fora, jogar uma água no rosto e entrar bem no jogo", explicou.

