Marinho corre no campo e faz novo exame nesta quinta-feira

O prazo até a próxima partida vai chegando ao fim, mas, ao mesmo tempo, as notícias melhoram gradativamente. Na terça-feira, 18, o departamento médico do Vitória já havia avisado que o atacante Marinho estava sem dor e apresentava melhora significativa.

Nesta quarta, 19, no Barradão, o principal jogador do Vitória, que se recupera de uma lesão muscular sofrida no duelo com o Grêmio, há duas semanas, realizou tratamento no período da manhã e, à tarde, encheu os rubro-negros de esperança ao aparecer no campo para correr ao lado do também atacante David, que trata de uma contusão no joelho.

Nesta quinta, 20, Marinho vai passar por um exame que poderá definir se ele terá ou não condição de enfrentar o Cruzeiro, domingo, na Toca.

Do treinamento tático promovido pelo técnico Argel, Marinho, é claro, não participou. Embora o trabalho não tenha sido uma simulação de um jogo de fato, as formações usadas pelo treinador na atividade de ataque x defesa deram a entender que, se Marinho não atuar, o sistema com quatro no meio-campo continua.

E, na zaga, Victor Ramos – que não atua há quase dois meses devido a lesões e um afastamento por indisciplina – saiu na frente na disputa com o prata-da-casa Vinicius pela vaga do suspenso Kanu.

Outra novidade foi que a CBF anunciou nesta quarta a mudança de palco do jogo contra o Fluminense, no próximo dia 28 (sexta-feira). Saiu do Giulite Coutinho, em Mesquita, para o Maracanã, onde o Leão não atua há dois anos e meio.

adblock ativo