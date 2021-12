Marinho aparece em vídeo com seu ídolo D’Alessandro

O presidente Ivã de Almeida disse que falta pouco para a grana (R$ 17,6 milhões) da multa de Marinho pingar nos cofres do Vitória. Enquanto isso, o atacante segue curtindo a vida no Rio Grande do Sul até se apresentar no Changchun Yatai, da China, que faz pré-temporada em Dubai.

Nesta sexta-feira, 13, Marinho postou um vídeo ao lado do meia argentino D’Alessandro. “Tô aqui com esse fenômeno, um cara de quem eu sempre fui fã. Continuarei sendo e desejando sempre tudo de bom para esse cara...”, falou.

Até o Marinho se rende 👊🔴⚪️ pic.twitter.com/AILBSp9wgX — RevistaColorada (@RevistaColorada) 13 de janeiro de 2017

