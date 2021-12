Marcos faz exames no Vitória; Leílson para por três semanas

A semana tem sido movimentada no Vitória: desde a última segunda-feira, 15, a diretoria rubro-negra tem anunciado a contratação de novos reforços. Somente em dois dias, o clube comunicou o acerto com seis atletas.

Na manhã desta terça-feira, 15, a novidade foi a presença do lateral-direito Marcos, que chega por empréstimo junto ao Cruzeiro e fica no time baiano até o final da temporada. O jogador já realizou exames médicos e chegou a correr por cerca de 20 minutos no campo.

Contudo, se, por um lado, pode comemorar o crescimento do elenco, por outro, o técnico Caio Júnior deve lamentar a ausência do meia Leílson, que foi diagnosticado com um estiramento no joelho direito e deverá ficar parado por cerca de seis semanas, segundo os médicos do Leão.

Ainda sem Nino Paraíba, que aprimora a forma física, o comandante rubro-negro promoveu um trabalho tático nesta terça e recebeu os reforços do volante Gabriel Soares e do meia-atacante Mauri, que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

À tarde, o grupo de jogadores será entregue ao preparador físico Sullivan Delavalle, que comandará as atividades na Toca do Leão.

Reforços - Nesta terça, a diretoria do Vitória anunciou as contratações do atacante argentino Maxi Bianccuchi, do volante paraguaio Luís Cáceres e do meia Renato Cajá. O clube está perto de anunciar também o atacante Herrera e o meia Escudero.

