Marconi e Alan Pinheiro brigam por vaga no Vitória sub-20

Sem tempo para descanso, o Vitória sub-20 treinou no último domingo, 9, visando a decisão da Copa do Brasil da categoria, nesta terça, 11, diante do Atlético Mineiro. O técnico Carlos Amadeu fez um coletivo, mas não definiu quem será o dono da camisa 9 rubro-negra. Brigam por ela Alan Pinheiro e o artilheiro do Leão na competição, Marconi. Na última partida, Alan foi o escolhido.

Além do ataque, a zaga também segue indefinida. Amadeu ainda está na dúvida entre Matheus e Clayton. O Leão deve entrar em campo com Gustavo; Dimas, Josué, Matheus Salustiano (Clayton) e Mansur; Edson Magal, Gabriel Soares, Mauri e Arthur Maia; Willie e Alan Pinheiro (Marconi). Nesta segunda-feira, Hoje há mais um treino pela manhã.



O torcedor já pode comprar ingressos para a decisão exclusivamente nas bilheterias do Barradão. O valor da entrada é de apenas R$ 5 e sócios torcedores entram de graça. Diretoria espera casa cheia. O jogo será às 19h30 (horário de Salvador).

