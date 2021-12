Marcinho faz dois e Vitória bate o Botafogo no Barradão

O Vitória sofreu para bater o Botafogo neste sábado, 4, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo em que o time carioca começou melhor, o Rubro-Negro mostrou raça e acabou triunfando por 2 a 1. Todos os gols do Leão foram marcados pelo meia Marcinho, enquanto Rogério fez para o Alvinegro.

Apesar do resultado, o Vitória, que está com 27 pontos, ainda segue na zona de rebaixamento - na 17ª colocação. O time poderá deixar o Z-4 na próxima rodada, quando enfrentará o Goiás quarta, 8, às 21h, também no Barradão.

Da Redação

O jogo

Sob chuva e ventos fortes, Vitória e Botafogo começaram a partida como o clima da cidade. As duas equipes pouco criaram, tornando o jogo ruim de ver à torcida durante a primeira etapa. Somente aos 20 minutos, foi que o time carioca criou a primeira oportunidade com Rogério que quase abriu o placar.

Com pouca participação dos meias de criação, o Leão abusava de lançamentos longos. O Botafogo começou a gostar do jogo. Próximo do intervalo, Ramirez cabeceou no travessão assustando a todos os torcedores rubro-negros presentes no estádio.

No segundo tempo, o Vitória voltou pressionando o time adversário. Aos cinco minutos, Dankler além de empurrar Dinei com o braço, pôs a mão na bola. O pênalti para o Leão foi convertido por Marcinho.

O Botafogo não sentiu o gol e voltou a pressionar o time da casa. Aos 22, Fernández e Richarlyson não se entenderam e se chocaram durante uma dividida. A bola acabou sobrando livre para Rogério balançar as redes.

Seis minutos depois, Marcinho recebeu cruzamento livre na área e cabeceou com categoria, conduzindo o triunfo do Vitória na partida.

