Marcinho é vetado e não encara o Criciúma; Nino volta

O técnico do Vitória, Ney Franco, não poderá contar com o meia Marcinho na partida contra o Cricíuma, neste sábado, 25, às 17h30, no Barradão. Com dores na coxa direita, o jogador foi vetado pelo departamento médico do clube.

Outro desfalque é o volante Luiz Gustavo, suspenso. A tendência é que José Welison seja mantido no meio-campo. Em compensação, Nino Paraíba reassume a lateral-direita após cumprir suspensão.

O volante Adriano também está liberado e vai para o jogo. A novidade na lista de relacionados, o lateral esquerdo Danilo Tarracha foi reintegrado ao grupo principal.

Durante a coletiva, o meia Edno cobrou mais brio da equipe. "Nós estamos numa reta final de campeonato e não podemos vacilar. Conversamos entre nós e temos que melhorar o rendimento dentro de casa, e jogar bem do início até o fim. Eu acho que está faltando esse brio. Mas tenho certeza que neste jogo contra o Criciúma tudo vai mudar. A gente depende só da gente, e temos oito decisões pela frente. Não podemos vacilar mais", afirmou.

