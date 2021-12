Marcinho assina contrato com Vitória até o final do ano

O meia Marcinho, de 29 anos, assinou contrato de empréstimo nesta quarta-feira, 2, com o Vitória, após ser aprovado nos exames médicos. Ele vestirá a camisa rubro-negra até o final do ano.

O meia não quis perder tempo e já deu início ao trabalho físico para recuperar a condição. Enquanto isso, o clube está providenciando a documentação do jogador para que ele esteja à disposição do técnico Jorginho para a reestreia no Brasileirão, dia 17, contra o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão.

Marcinho estava no Qatar Sports Club, do Qatar. Revelado pelo Cruzeiro, fez parte do elenco que conquistou o campeonato mineiro, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em 2003.

Ele também tem no currículo um título carioca em 2008 pelo Flamengo e foi campeão da Série B do Brasileirão em 2006 pelo Atlético-MG. Além disso, ele tem passagens por Grêmio e pelo Gençlerbirligi, da Turquia.

Trabalho tático

Ainda nesta quarta, o elenco treinou somente pela manhã e o técnico Jorginho comandou um trabalho tático. O atacante Dinei, com dores no joelho, mais uma vez ficou fora da atividade.

Outros cinco jogadores não treinaram. Neto Coruja ficou na academia, Juan, Marcos Junio e Matheus Salustiano tratam as suas lesões, e Rodrigo Defendi se recupera de uma gripe.

