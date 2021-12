Marciel é a novidade do Vitória para encarar o Paraná

O Vitória finalizou nesta sexta-feira, 9, a preparação para enfrentar o Paraná. Válida pela 15ª rodada da Série B, a partida será realizada neste sábado, 10, às 19h, no Barradão, em Salvador.

O trabalho desta sexta foi fechado para a imprensa e, de acordo com a assessoria do clube, o técnico Carlos Amadeu realizou um treino tático com foco na bola parada.

O treinador relacionou 23 atletas para a partida. A novidade entre os atletas que vão para o jogo é a volta do volante Marciel. Ele perdeu espaço com o Osmar Loss e não vinha figurando sequer no banco de reservas. O Leão contará também com o retorno do zagueiro Everton Sena, recuperado de lesão.

Por outro lado, Amadeu terá os desfalques de Léo Gomes, que está suspenso, e Nickson, que está lesionado. Além deles, Ruy, Rodrigo Andrade e Felipe Garcia estão em transição e não vão para o jogo.

