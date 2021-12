Marcelo Oliveira é o mais cotado para assumir o Vitória

O diretor de futebol do Leão, Raimundo Queiroz, garante que existe uma lista de nomes para assumir o posto de treinador do Leão. Porém, no topo da relação, ele não esconde a preferência por Marcelo Oliveira, que estava recentemente no Vasco. O técnico só passou dois meses no time carioca.

Para o diretor, o problema inicial é a conversa entre Oliveira e o Cruzeiro. Porém, isso já é passado, pois a Raposa admitiu que Marcelo Oliveira não é mais prioridade no clube. Dois outros nomes passaram a ser os preferidos dos mineiros: Jorge Fossati, atualmente no futebol paraguaio, e Mano Menezes, recém demitido da Seleção.

Com Marcelo Oliveira fora dos planos do Cruzeiro, o diretor Raimundo Queiroz se empolga ao falar do candidato a comandante do Leão. "É um nome muito cotado e que agrada a todos. Porém, não vou falar de especulações aqui. Marcelo Oliveira é um nome forte, mas ainda vamos conversar com ele. Temos outros nomes de qualidade. Em breve, anunciaremos para a torcida", despistou.

Para Robson Martins, repórter do jornal paranaense Gazeta do Povo que acompanhou o melhor momento de Marcelo Oliveira no Coritiba, clube no qual conquistou o bicampeonato paranaense e as duas finais seguidas na Copa do Brasil, trata-se de uma boa opção. "Aqui no Coritiba ele passou um ano e oito meses. Tem característica de treinador paizão e sempre blindou os atletas, mesmo nos piores momentos. Saiu daqui por desgaste mesmo, pois os jogadores não estavam mais assimilando o discurso dele. Mas fez um bom trabalho. Não inventa", avaliou o jornalista.

O último clube do treinador foi o Vasco, que vivia grave crise no Brasileirão. Marcelo comandou o clube carioca por 10 jogos, perdeu a metade e venceu apenas duas. Com apenas 26% de aproveitamento, pediu demissão e seguiu para Minas Gerais, onde reside. Oliveira foi procurado pela reportagem, mas não atendeu às chamadas.

Outras alternativas - OutrEnquanto um nome não é anunciado oficialmente, as especulações não param na imprensa baiana. Até o nome de Mano Menezes foi falado, prontamente negado pelo diretor Raimundo Queiroz. "Só pode ser brincadeira... Posso assegurar que este nome não está na nossa lista de possibilidades. É uma pessoa que está prestigiada e não está nos nosso planos. Um blefe!", declarou.

Porém, outros nomes, como o do também ex-vascaíno Cristovão Borges, estão na pauta, caso o negócio com Marcelo Oliveira não seja concretizado. Silas, sondado logo após o fim da conversa com PC Gusmão, também não foi totalmente descartado. "Precisamos de tempo para não errar. Vamos trazer o melhor que estiver no mercado", completou Queiroz.

Entre os jogadores, Pedro Ken e Victor Ramos disseram sim ao Leão, que agora busca acerto com os clubes. O Vitória pretende adquirir os direitos de Pedro Ken por 3 anos.

Ficha de Marcelo Oliveira, favorito na disputa pelo cargo de técnico do Vitória:

Nome: Marcelo de Oliveira Santos

Nascimento: 4/3/1955, em Pedro Leopoldo (MG)

Clubes que treinou:

CRB (2007), Atlético-MG (2008), Ipatinga (2009), Paraná (2010), Coritiba (2011-2012) e Vasco da Gama (2012).

Títulos: Campeonato Mineiro (Série B 2009) e Campeonato Paranaense (2011 e 2012)

Curiosidade: Foi para a final da Copa do Brasil em 2011 e 2012, mas não venceu.



