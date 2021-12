Marcelo Mattos faz primeiro treino com elenco do Vitória

Após realizar exames físicos e médicos na terça-feira, 8, o volante Marcelo Mattos treinou pela primeira vez com o elenco do Vitória na manhã desta quinta, 9, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Mattos participou de todas as atividades e, segundo o site do Rubro-negro, ficou "inteiramente à vontade com os novos companheiros". O atleta está bem fisicamente e vinha treinando normalmente no Botafogo.

De acordo com o site do Leão, o jogador pode estrear, caso seja regularizado, na partida contra o CRB, de Alagoas, no dia 17 de julho, às 21h50, no estádio do Barradão.

Durante o treinamento desta quinta, os atletas foram divididos em dois grupos e fizeram atividade de posse de bola. Antes, o técnico Vagner Mancini reuniu os jogadores para um bate-papo no gramado.

O Vitória volta a treinar na manhã desta sexta, 10, no Barradão. À tarde, o Leão embarca para Curitiba, onde enfrenta o Paraná, no sábado, 11, às 16h30, no estádio Durval Britto, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

