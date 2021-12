Marcelo Mattos diz que deseja fazer história no Vitória

Marcelo Mattos assinou nesta segunda-feira, 13, o contrato até o fim desta temporada com o Vitória, mas já pensa em ficar na Toca do Leão por mais tempo. O desejo, além de querer fazer história com a camisa rubro-negra, é em função de sua filha.

Na apresentação oficial, que aconteceu na tarde desta segunda, no Barradão, o volante de 31 anos revelou que veio para Salvador com o filho Marcelo Antônio, de 8 anos, e a mulher Maria Leide.

A filha Maria Laura, 16, ficou no Rio de Janeiro para tocar os estudos. No entanto, o paizão não abre mão de tê-la ao seu lado e quer conquistar o título da Série B, estender seu vínculo e ficar por muito tempo com sua família por aqui.

"Meu pensamento sempre foi de longos contratos. Sempre gosto de me identificar com o clube e a torcida. Vou fazer de tudo para o Vitória ser campeão e ela [a filha] vir pra cá. Vou jogar por ela", diz Mattos, que jogou cinco anos no Botafogo, seu último clube.

Questionado se já teria condições de atuar no duelo com o CRB, nesta sexta-feira, no Barradão, o jogador prefere não antecipar sua estreia. "Estou 20, 25 dias sem jogar. Mas se o Mancini quiser contar comigo, tenho que estar preparado".

A primeira partida dele deve mesmo ser no próximo dia 25, diante do Náutico. "Para entrar jogando, agora não. Com o tempo, vai ajudar bastante", avalia Mancini.

