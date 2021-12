Marcelo Mattos chega à Toca para assinar com o Vitória

O volante Marcelo Mattos rescindiu contrato com o Botafogo na terça-feira, 7, e desembarcou em Salvador na manhã desta quarta, 8, para fazer os exames médicos e fechar com o Vitória.

De acordo com o site do rubro-negro, os resultados dos testes foram satisfatórios. O interesse do Leão no volante de 31 anos já era falado nos bastidores desde junho, mas o vínculo com o alvinegro carioca, clube em que atuava desde 2010, impedia o avanço das negociações.

O atleta afirmou que o Leão está dando uma oportunidade e que vai tratar a equipe com "muito carinho e dedicação". "O Vitória é um clube grande, estou motivado, quero colocar o clube na primeira divisão. Como não consegui com o Botafogo, esse sonho continua", disse.

Marcelo Mattos tem passagem por vários times, como o São Caetano, Corinthians, Panathinaikos (Grécia). Ele foi eleito o melhor segundo volante do Campeonato Carioca durante três anos consecutivos, de 2011 à 2013, e recebeu a Bola de Prata do Brasileirão defendendo o Timão.

