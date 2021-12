Marcelo exalta consistência em dupla com Wallace: "Maneira bem sólida"

O empate sem gols no duelo contra o Confiança, no último sábado, 27, representou o segundo jogo do zagueiro Marcelo Alves com a camisa do Vitória. Por um lado, se o ataque rubro-negro não conseguiu demonstrar criatividade para furar o bloqueio sergipano, a defesa do Leão mostrou segurança com a dupla formada pelo atleta recém-contratado e o experiente Wallace.

Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 29, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura, Marcelo Alves falou o atual momento do Vitória. Muito utilizada por Rodrigo Chagas, a palavra “equilíbrio” volta e meia tem faltado no desempenho do time em alguns momentos entre os sistemas de ataque e defesa.

“Fico feliz pelo sistema defensivo estar encontrando uma forma de jogar, uma maneira bem sólida, mas é mais questão de concentrar um pouco mais, caprichar um pouco mais. A gente tem criado bastante oportunidade, a gente tem se cobrado muito quanto a isso. Tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai calibrar um pouco o pé, e os gols vão começar a sair”, avaliou o zagueiro.

Apesar das dificuldades que a bola tem encontrado em entrar para o time do Vitória, Marcelo avalia que a situação não chega a ser preocupante. Ele ainda lembrou que o atual elenco rubro-negro é bastante jovem, composto majoritariamente por atletas formados nas divisões de base do clube.

“Acho que não. Seria mais preocupante se a gente não estivesse criando. Time realmente é muito jovem, mas de muita qualidade. A gente vem demonstrando isso, criando oportunidades. É como falei, caprichar um pouco mais”, garantiu.

Dupla com Wallace

Segundo o próprio Marcelo, o bom desempenho defensivo da dupla composta por ele e Wallace, nesses primeiros jogos, passa muito pelas orientações do comandante rubro-negro. Antes dele, a zaga do Leão tinha João Victor que, apesar de jovem e promissor, vinha sendo bastante questionado pela torcida pela irregularidade nas partidas.

“Acho que vai muito das ideias que treinador Rodrigo (Chagas) passou para mim, sempre deixou as ideias bem claras. Wallace também é um cara que orienta bastante, conversa bastante. Isso facilita no processo”, afirmou Marcelo.

Questão física

Antes de poder estrear pelo Vitória, Marcelo passou por alguns treinamentos físicos para que fizesse a sua primeira partida com o melhor condicionamento físico possível. Entre os novos contratados, ele e Raul Prata foram os últimos a entrar em campo com a camisa do Leão do Barra. Antes do Vitória, o zagueiro que pertence ao Madureira estava no Vasco da Gama, clube que disputou a Série A no ano passado.

“Me sinto bem, cheguei, participei um período em treinamento, foi bom para poder estrear bem fisicamente. Vou pegando aos poucos o ritmo e a maneira que Rodrigo gosta que a equipe jogue. Hoje me sinto bem. A tendência é evoluir”, encerrou Marcelo.

