Marcelo é vetado e será desfalque contra o Fluminense

O volante Marcelo, que recentemente ganhou a vaga de titular no disputado meio-campo do Vitória, se reapresentou nesta terça-feira, 22, junto com os demais atletas e recebeu uma notícia nada agradável.

Depois de ser substituído na partida com a Portuguesa no último domingo, reclamando de dores, o jovem foi avaliado pelo departamento médico rubro-negro e diagnosticado com uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa e não vai encarar o Fluminense.

Com isso, Michel e Luís Alberto brigam pela posição ao lado do paraguaio Cáceres para o confronto de domingo, 27, no Maracanã.

O atacante Maxi Biancucchi, que chegou a embarcar com a equipe para o duelo com a Lusa, mas não foi relacionado por não se sentir 100% fisicamente, também não participou das atividades. O argentino foi liberado para fazer exames de imagem e ainda reclama de dores na coxa direita.

