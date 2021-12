Marcelo comemora boa estreia: "nunca recebi tantos elogios"

Sem poder contar com Michel na última partida contra o Botafogo e Luiz Gustavo atuando na zaga, o técnico Ney Franco decidiu escalar o jovem volante Marcelo, 19 anos, no time titular e o jovem cumpriu bem a ordem do comandante. Marcou firme, deu boa consistência à defesa e saiu de campo aplaudido pela torcida.

O jogador, que começou jogando como meia ofensivo e agora atua recuado como volante, disse se espelhar em Luiz Gustavo, volante do Wolfsburg e da Seleção Brasileira, e comemora o bom momento da equipe. Tanto que já começou a ser identificado por torcedores nas ruas de Salvador.

"Eu nunca recebi tantos elogios. Graças a Deus, a torcida está me recebendo bem. Fui no shopping e ninguém falou mal de mim. Estou sendo bem reconhecido na cidade", disse, aos risos.

Ao ser relacionado pelo treinador, o garoto formado na base do Leão recebeu elogios de Escudero e disse que trabalha firme para conquistar uma vaga na equipe.

"É difícil, mas estou trabalhando para isso. Se o professor me colocou de titular é porque estou fazendo bons treinos. Ele me viu cinco minutos (treinando na base) e me chamou para o profissional. Deus me iluminou para fazer um bom jogo e saímos com o resultado positivo", declarou.

Marcelo foi relacionado para o próximo compromisso do Vitória, contra a Portuguesa, no próximo domingo, mas deve começar a partida no banco de reservas. Michel cumpriu suspensão contra o Botafogo e deverá retomar a posição.

