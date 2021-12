Marcelo Chamusca é o novo técnico do Vitória

O Vitória confirmou na noite desta quinta-feira, 6, seu novo treinador: Marcelo Chamusca, de 52 anos, baiano de Salvador e irmão de Péricles Chamusca. O Rubro-Negro fez o anúncio pelo seu perfil nas redes sociais.

O novo comandante havia sido confirmado pelo Oeste, mas preferiu o Leão e assinou até 31 de dezembro de 2019. O Leão disputará Baianão, Nordestão, Copa do Brasil e Série B. Seu último clube foi a Ponte Preta.

Marcelo Chamusca terá a dura missão de iniciar um ano atípico em que, caído para a Série B, o Rubro-Negro terá que fazer uma grande reformulação desde os campeonatos Estadual e do Nordeste, visando ganhar forma para tentar voltar à elite.

Baiano, conhecedor da Segunda Divisão, o treinador já passou pela base do Leão nos anos 90. Seu maior sucesso foi no Ceará. Estudioso do futebol, criou personalidade como profissional competente. Precisa ser apoiado para dar frutos ao Leão.

Boa noite, Nação Rubro-Negra! Marcelo Chamusca é o novo treinador do VITÓRIA! O técnico chega com contrato até 31/11/2019. Seja bem-vindo, Chamusca! 🔴⚫️ — EC Vitória (@ECVitoria) 6 de dezembro de 2018

