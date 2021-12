Marcelo Chamusca confirma Neto Baiano contra o Ceará

Após a eliminação do Vitória na Copa do Brasil, o técnico Marcelo Chamusca concebeu coletiva na Toca do Leão na tarde desta sexta-feira, 15, e confirmou a presença do atacante Neto Baiano para o duelo deste sábado, 16, diante do Ceará. A partida é válida pela Copa do Nordeste.

"Vai sim (ser relacionado). Ele vai concentrar junto com o grupo, inclusive, conversamos durante a semana. O atleta está longe da sua melhor condição física, mas pode nos ajudar no vestiário ou em uma parte do jogo", avaliou Chamusca.

Questionado se temeria uma possível demissão, o treinador se recusou a responder a pergunta. "Falar disso agora não existe, chega a ser piada. Não tem fundamento responder, na minha opinião", disse.

"É o primeiro jogo que eu perco aqui no Vitória [...] Todo jogo a gente prepara o time para vencer. O que aconteceu com o Vitória na Copa do Brasil, aconteceu com Ponte Preta, Sport, Guarani. Não podemos jogar fora um trabalho que vem sendo feito há um mês, não é assim que se faz futebol", completou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo