Marcelinho avalia desempenho na Série B: "Não pode ter vaidade"

Destaque do Vitória no empate contra o Operário-PR, por 1 a 1, na última rodada da Série B, o meia Marcelinho foi o escolhido para conceder coletiva na manhã desta segunda-feira, 5, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

Comemorando o desempenho positivo, individualmente falando, o meia fez questão de ressaltar que ainda não se encontra no nível almejado para realizar grandes partidas e lamentou o revés nos acréscimos.

"A parte individual, eu fico feliz, mas o importante sempre vai ser o coletivo. O resultado é ruim. Acho que a torcida quer e espera e é que eu também quero, que saia mais gols ou que esses passes que eu tanto acertei no jogo, que também sejam mais em direção ao gol, para deixar o companheiro de cara para o gol, porque essa é a minha função. Estou devendo nessa parte, espero melhorar já no próximo jogo", declarou o jogador.

Questionado sobre a incessante busca do Leão pelo grupo de acesso à primeira divisão, o famoso e tão desejado G-4, Marcelinho revelou que o grupo vêm conversando sobre os tropeços que impediram a entrada do Rubro-Negro no pelotão das melhores equipes da competição.

"A gente tem focado bastante nesse ponto. A gente tem conversado, porque quando a gente tá bem, perto do G-4, a gente acaba batendo na trave, empatando um jogo ou perdendo. Foi a situação desses dois últimos jogos, era a situação de chegar no G4. A gente tá tentando conversar e até entender até entre a gente para que isso não ocorra mais, que a gente chegue ao G-4 para não sair mais, até o final do campeonato", disse.

Ainda em processo de readaptação ao futebol brasileiro, após quase uma década atuando pelo futebol europeu, mais especificamente pelo Ludogorets, da Bulgária, o meia de 35 anos falou sobre a dificuldade que é atuar por uma Série B e disse que vem buscando a ajudar os companheiros de todos as maneiras.

"Eu joguei por nove anos em uma posição ofensiva, como meio, ali por atrás do atacante. Lógico que eu joguei nove anos na Europa, é completamente diferente. Eu tô jogando hoje uma Série B. Uma Série B que todo mundo tem que se doar, todo mundo tem que ajudar a equipe, não pode ter vaidade, porque senão todo a equipe sofre. Então, eu tento ajudar nessa parte ofensiva, mas sem deixar meus companheiros na mão nessa parte defensiva, porque é uma Série B e Série B não pode ser diferente", avalia.

