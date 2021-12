Marca inédita do Vitória em Ba-Vis dá confiança no título

Há uma marca que reforça a superioridade atual do Vitória sobre o rival Bahia. Em toda a sua história, o Rubro-Negro nunca venceu quatro clássicos de forma consecutiva - o que acabou de acontecer com o triunfo por 2 a 0 de no domingo, 1º, no Barradão, pela final do Baiano.

A sequência começou em julho do ano passado, com o 4 a 1 no Barradão pelo 1º turno da Série B, e seguiu com o 3 a 1 na Fonte Nova pelo 2º turno daquela competição, em outubro. Neste ano, ainda houve outro 2 a 0, também na Fonte, pela 1ª fase do Estadual.

O feito coloca ainda mais peso sobre o já conhecido jejum de oito partidas do Esquadrão sem triunfos em Ba-Vis. A última vez foi em 6 de abril de 2014, com um 2 a 0 na Fonte Nova, pelo jogo de ida da decisão daquele Baiano.

Ao mesmo tempo, dá ainda mais confiança para que o Leão obtenha o título no domingo, 8, às 16h, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da decisão. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença.

"O resultado foi bom, né? Como a gente esperava, fizemos nosso resultado em casa e revertemos a vantagem", dizia o atacante Marinho no domingo, ainda na saída de campo. "Mas não podemos jogar em cima disso. Vamos nos preparar muito durante esta semana porque domingo é o jogo que decide mesmo. Demos só um passo", completou.

Histórico

Em 84 anos de rivalidade, a maior sequência de triunfos do Leão havia sido de três jogos. Isso aconteceu por nove vezes na história, sendo a última em 2013 - com 5 a 1, 2 a 1 e 7 a 3, todos na Fonte Nova.

A marca de quatro triunfos consecutivos já havia sido atingida pelo Tricolor em quatro momentos na história - sendo a última em 1993, com todos os triunfos pelo Baianão.

Ainda que não precise disso para se tornar campeão, o Vitória pode aproveitar e alcançar outra marca inédita, de cinco triunfos seguidos em Ba-Vis, no próximo domingo. Ela já foi alcançada pelo Tricolor em duas oportunidades na história, sendo a última em 1994.

"Quero muito este título, porque seria o meu terceiro aqui na Bahia", disse o atacante Vander, também após o duelo de domingo. Ele já conquistou um pelo Bahia, em 2012, e outro pelo Rubro-Negro, no ano seguinte. "Mas é bom dizer: não tem nada ganho ainda. Temos uma partida muito difícil no domingo e temos que entrar focados para não termos nenhuma surpresa", completou o atleta.

Folga

Nesta segunda, 2, o elenco rubro-negro recebeu folga geral. Na tarde desta terça, 3, o time se reapresenta para começar a preparação para o clássico da volta. A expectativa é conseguir recuperar o goleiro Fernando Miguel, o meia Tiago Real e o atacante Dagoberto. Lesionados, ficaram de fora do jogo de ida.

O goleiro seria o retorno mais importante, já que o titular do Ba-Vi, Caíque, foi convocado pela Seleção Sub-20 e deveria se apresentar no domingo no Rio de Janeiro.

O Vitória já confirmou que vai solicitar à CBF o adiamento em um dia da apresentação do atleta na Granja Comary. Ele vai disputar a Copa Suwon, na Coreia do Sul, que começa no dia 18 de maio.

