Maratona é desafio para o Vitória na Copa do Nordeste

A maratona de jogos Brasil afora continua para o Vitória. Na noite desta terça-feira, 28, depois do treino, o Rubro-Negro embarca numa viagem com destino a Teresina, no Piauí, para enfrentar o River pela Copa do Nordeste, nesta quarta, 29.

A viagem é a terceira seguida do Rubro-Negro, que teve o último jogo como mandante no dia 19, contra o Jacuipense, pelo Baianão. Desde então viajou para Sergipe e Jacobina, ambas as vezes de ônibus.

Para Teresina, mesmo de avião, o trajeto é desgastante por não haver voo comercial direto entre Salvador e a capital piauiense.

De acordo com o clube, a delegação parte às 20h17, faz uma escala no Recife, em Pernambuco, e segue viagem. A chegada está prevista para meia-noite, e a volta, programada para as 6h45 da quinta-feira, será da mesma forma (veja a infografia abaixo).

A sequência de jogos fora de casa reflete outra realidade do Vitória: a de vários jogos durante a semana. Desde o fim do Carnaval, o ritmo tem sido puxado, com um jogo a cada três dias em média. O início da sequência foi no último dia 2, quando enfrentou o Galícia pelo Campeonato Baiano.

A partir daí, não teve descanso. Foram oito partidas em 24 dias. O diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, reconhece que o ritmo é puxado. Mas argumenta que também existe um lado bom.

“Nesse início de temporada é assim mesmo. Não tem jeito. Quem joga quarta, joga depois no sábado. Quem joga quinta, joga no domingo. É um pouco cansativo, mas, ao mesmo tempo, é bom porque os jogadores se concentram, ganham ritmo de jogo e começam a se apurar mais tecnicamente”, explicou o dirigente rubro-negro.

A visita ao River vai finalizar a sequência fora de casa por ora: o Vitória enfrenta o próprio River, sábado, no Barradão, e depois encara o Bahia, na Fonte Nova, dia 9 de abril, no primeiro Ba-Vi do ano.

O próximo jogo fora da Bahia será no dia 19 de abril, pela Copa do Brasil. O adversário será o vencedor do duelo entre ASA e Paraná.

Grupo afinado

Autor do primeiro gol como profissional contra o Jacobina, pelo Baianão, o meia Jhemerson, que foi promovido neste ano para o elenco principal, diz que o grupo está focado para entrar em campo e ganhar.

No entanto, o garoto de 20 anos, apesar da recente goleada – o Vitória bateu o Jacobina por 4 a 1 – acha que não é hora de deslumbramento.

“A gente sabe que o professor Argel está passando confiança, mas não é o momento de se empolgar. Quando vai bem, não pode se empolgar, e, quando vai mal, não pode se abater. A gente deve manter um equilíbrio”, pregou o jogador.

Para ele, o grupo está afinado dentro e fora de campo, o que torna mais fácil o entrosamento. “A tendência é só melhorar daqui pra frente. O grupo está muito focado, trabalha muito dentro de campo e conversa muito fora. Todo mundo está concentrado no que precisa fazer”.

adblock ativo