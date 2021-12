Mar do Leão não está para Peixe

Organização tática não falta. Raça, muito menos. A derrota de ontem para Santos, por 3 a 2, no Barradão, pela 16ª rodada da Série A, deixou claro que o problema do Vitória é mesmo aquilo que o torcedor mais reclama: a falta de talento grande o suficiente para encarar de igual para igual as equipes de ponta do futebol brasileiro.

Diante de um dos candidatos ao título, o Rubro-Negro teve postura admirável: lutou bravamente e encurralou o adversário na maioria do tempo. Se tivesse um pouco mais de categoria ofensiva e, principalmente, defensiva, teria vencido a partida.

Até a sequência cronológica dos gols parecia querer 'gritar' que, enquanto o Peixe tinha fartura de talento, o Leão apresentava carências. Bastava o Vitória balançar as redes, que, pouco depois, o Santos tratava de jogar um balde de água fria na torcida.

O Vitória começou o jogo a todo o vapor e chegou a marcar aos nove minutos com o meia Serginho. Porém, o tento foi anulado por impedimento. Aos 19, o time visitante deu o ar de sua graça. Copete arrancou com liberdade e cruzou para a área. Ninguém do Vitória alcançou a bola. Vitor Bueno, também livre, bateu na saída de Caíque.

A abertura do placar evidenciou a falta de maior talento defensivo do Vitória, que foi envolvido pelo rápido ataque do Santos. Situação que se repetiria nos outros dois gols.

Raça

Do outro lado, a determinação invejável que os atletas rubro-negros demonstravam só não terminava em gol devido a falhas específicas na hora da assistência ou da finalização. Bom exemplo veio aos 27 minutos, quando Dagoberto partiu para cima da marcação, abriu espaço, mas, na hora de finalizar, chutou em cima do zagueiro.

Aos 29, a raça deu fruto: Euller levantou na área e Kanu, de cabeça, empatou o jogo. Contudo, nem deu para comemorar direito. Aos 31, Lucas Lima cobrou falta rapidamente para Cajú, que cruzou. Copete, sozinho, cabeceou para fazer o segundo do Santos.



O Vitória protestou, pois, no momento em que Lucas cobrou a falta, o jogo estaria paralisado pelo árbitro, que conversava com Dorival Júnior, técnico do Santos. Em entrevista no intervalo, Dagoberto desabafou: "Uma vergonha! Nosso futebol brasileiro é uma vergonha. O árbitro estava conversando com Dorival, aí o Santos bate a falta e sai o gol. Está uma vergonha a CBF".

Na etapa final, o Vitória teve muita correria e, novamente, pouca inspiração. Mesmo assim, a insistência ofensiva deu resultado. Aos 26, Diego Renan cruzou, Kieza desviou a bola de cabeça e Vander, na entrada da pequena área, dominou para marcar.

Dez minutos depois, o baldo de água fria definitivo veio com outra jogada na qual a defesa da casa foi envolvida pelo ataque visitante. Copete puxou contra-ataque e lançou. Vitor Bueno, no lado direito da grande área, ajeitou para o meio. Jean Mota, de primeira, mandou para as redes.

A derrota faz surgir o fantasma do rebaixamento. Dois pontos separam o Vitória do Botafogo, 17º colocado e primeiro time dentro da zona da degola.

FICHA TÉCNICA | VITÓRIA 2 x 3 SANTOS

VITÓRIA - Caíque; Diego Renan, Victor Ramos, Kanu e Euller; William Farias (Tiago Real), José Welison e Serginho (Cárdenas); Vander, Dagoberto (Rodrigo Ramallo) e Kieza. Técnico: Vágner Mancini.

SANTOS - Vanderlei; Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Citadini (Jean Mota), Lucas Lima (Fernando Medeiros) e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira (Rodrigão). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Vitor Bueno, aos 19, Kanu, aos 30, e Copete, aos 31 minutos do primeiro tempo; Vander, aos 25, e Jean Mota, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - José Welison, William Farias e Dagoberto (Vitória); Ricardo Oliveira e Gustavo Henrique (Santos).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).

