Mansur volta ao time do Vitória contra o Bragantino

Os problemas do técnico Paulo César Carpegiani na lateral-esquerda podem ter acabado. Pelo menos, para o próximo jogo do Vitória nesta sexta-feira, 3, às 21h, no Barradão, contra o Bragantino.

Recuperado de lesão, Mansur foi relacionado para a partida e deve ser o titular da posição, após o treinador ter adaptado o zagueiro Gabriel Paulista nas duas últimas partidas e não ter aprovado o futebol de Dener, jogador contratado por empréstimo junto ao Grêmio.

Mesmo com o retorno de Mansur, tanto o diretor de futebol Raimundo Queiroz, quanto o presidente do Clube, Alexi Portela, reconhecem a necessidade da contratação de um lateral-esquerdo para compor o elenco. A dupla está atrás deste atleta, mas ambos reconhecem que o mercado está complicado para a posição.

Além de Mansur, outra novidade na lista de relacionados é a presença do atacante Marco Aurélio, que deve ficar como opção entre os suplentes para a partida contra o Bragantino. O único desfalque para o jogo será a ausência do zagueiro Victor Ramos, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no empate sem gols fora de casa com o São Caetano.

Veja a lista de relacionados para o jogo contra o Bragantino:

Goleiros: Deola e Renan

Laterais: Léo, Mansur e Nino Paraíba

Zagueiros: Rodrigo, Dankler e Gabriel Paulista

Volantes: Uelliton, Michel e Rodrigo Mancha

Meias: Eduardo Ramos, Leílson, Arthur Maia, Pedro Ken e Tartá

Atacantes: Willie, Marquinhos, Marco Aurélio e Marcelo Nicácio.

adblock ativo