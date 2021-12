Mansur supera lesões e Juan para se tornar titular no Leão

Aos poucos Mansur, de 21 anos, vem conquistando a titularidade na lateral esquerda, que antes pertencia a Juan, homem de confiança do técnico Ney Franco. Ele foi o dono da posição nos dois últimos jogos do Leão. Tanto na derrota por 2 a 1 frente ao Corinthians há quinze dias, quanto no triunfo de 3 a 1 sobre o Criciúma, no último sábado, no Barradão.

O jovem atleta, que havia trocado as categorias de base do Bahia pelas do Vitória, vibra com a chance.

"Vi Juan jogar várias vezes e hoje tenho essa oportunidade de jogar de titular. Consegui isso com muita dedicação e com muita fé em Deus", vibrou Mansur, que não esqueceu de agradecer a Ney Franco pela confiança.

O ano passado foi difícil para o lateral sergipano, devido a um problema no púbis.

"Eu tentava voltar e na época não tinha lateral (substituto). Eu queria voltar o mais rápido possível, só que eu sentia (dor), então foi muito difícil pra mim ter voltado e jogar machucado. Depois o Vitória contratou outros laterais e fui fazer a cirurgia que estava precisando. Vim da minha cirurgia com força máxima para que eu venha fazer o meu trabalho e ganhei outra oportunidade de ser titular", contou ele, que passou pela cirurgia em setembro de 2013.

Corrigido o problema no púbis, ele precisou se recuperar de uma fratura no supercílio, na estreia do Leão no Brasileirão, contra o Internacional, no Beira-Rio, em 19 de abril. A marca dos 21 pontos estão acima do seu olho esquerdo.

Para se tornar titular, ele aproveitou o fato de Juan deixar muitos espaços na defesa quando sobe para atacar o adversário. "Tenho uma facilidade de ir (ao ataque) e voltar, e venho conseguindo dar o meu melhor nos jogos", contou.

Pendurados

O lateral direito Nino Paraíba e o volante Luiz Gustavo cumpriram suspensão recentemente. Mas o Leão ainda tem sete atletas com dois cartões amarelos para a próxima partida, contra o Grêmio, fora de casa, sábado, às 18h30 da Bahia. São Edno, Euller, José Wellison, Vinícius, Willie, Wilson e Mansur.

Se eles receberem mais uma advertência, serão suspensos automaticamente. O lateral esquerdo falou sobre esta situação na reta final do Brasileirão.

"Eu tenho dois cartões amarelos, estou pendurado, mas não tenho medo de nada. Não podemos tomar cartão besta, infantil. Mas, se for para evitar um gol, nessa situação podemos sim tomar cartão", disse o lateral Mansur.

