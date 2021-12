Mansur quebra o silêncio e se diz injustiçado no Vitória

Prestes a ser disponibilizado para empréstimo, o lateral-esquerdo Mansur não segurou o silêncio em entrevista coletiva na quinta-feira, 16, e se diz injustiçado por todos do Vitória, incluindo parte da torcida.

"Não tenho medo de nada. Sempre dei o melhor no meu trabalho. Tenho três anos aqui, vou para o quarto ano, e sempre foi a mesma coisa. Sempre respeitei a todos, mas acho que fui muito desrespeitado pela torcida. Foram três anos só de pancada para mim. Mas futebol é isso...", afirmou o jogador, dizendo desconhecer possível saída do Vitória por empréstimo.

"Se for ficar pensando nisso, desde 2012 tenho proposta para sair, e as coisas não acontecem. Vou continuar trabalhando e, na hora certa, o Vitória vai me ajudar e se ajudar também. Sou do clube e estou pronto para qualquer coisa", completou o jogador.

Na quinta, o elenco rurbo-negro se reapresentou na Toca do Leão, com exceção de Nino Paraíba, que já viajou para Santa Catarina, Neto Baiano e Willie, liberados para resolver problemas particulares.

