Mansur e Leílson treinam com bola; André Lima pode estrear

Se Caio Júnior terá a ausência de Nino Paraíba, já vetado pelo departamento médico para o jogo de domingo, 28, contra o Coritiba, o Leão pôde comemorar o retorno de dois jogadores aos treinos com bola: o lateral-esquerdo Mansur e o meia Leílson, recuperados de lesão, treinaram normalmente nesta terça-feira, 23, e começaram a recuperar a parte física para a sequência do Brasileirão.

Outra novidade foi o atacante André Lima, já regularizado, que também mostrou evolução e pode pintar como opção para o jogo contra o Coxa.

Recuperado de uma pubalgia, o ala treinou nos primeiros 40 minutos e não reclamou de dores no púbis que o tirou das últimas sete partidas do Leão - ele atuou somente na estreia, contra o Internacional, no dia 25 de maio.

Já o apoiador treinou uma parte entre os juniores e outra no time profissional. Ele criou jogadas de ataque e fez um belo gol de cobertura durante o coletivo.

Durante o treinamento, Caio observou a movimentação dos jogadores e demonstrou satisfação ao final das atividades, que serviram também para Pedro Oldoni mostrar serviço à comissão técnica e marcar três gols no coletivo.

Além de Nino, Escudero também não participou das atividades nesta terça. O argentino reclamou de dores após o jogo contra o Bahia e, assim como o lateral, foi examinado em uma clínica em Salvador antes de realizar trabalhos de fisioterapia na sede do clube.

Nesta quarta-feira, 24, os jogadores vão se reapresentar e treinar em dois turnos, seguindo a preparação para o jogo contra o vice-líder do campeonato.

adblock ativo