Mansur deve voltar contra São Paulo no domingo

Vetado de última hora da partida contra o Grêmio no último sábado, 1º, o lateral esquerdo Mansur deverá ter condições para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, 9, no Barradão, às 16h (horário da Bahia).

O jogador se recupera de um edema no músculo posterior da coxa esquerda. Existe também uma possibilidade remota de o meia Escudero retornar ao time nesta partida. Porém o meia Marcinho continua fora da equipe.

Nesta segunda-feira, 3, os jogadores tiveram dia de folga. A reapresentação está marcada para esta terça, 4, no Barradão, onde o time treina a partir das 15h30.

