Manoel Matos: “As pessoas estão apostando num racha que não existirá”

Vice-presidente na gestão de Raimundo Viana, que terminou em dezembro do ano passado, Manoel Matos, 60, conta com o apoio de ex-dirigentes de referência no Vitória para chegar fortalecido na eleição para presidente, agendada para quarta-feira, 13.

Isso porque o grupo ‘Vitória Unido, Vitória Forte’ está recheado de personalidades rubro-negras. Só ex-presidentes são três: Adhemar Lemos, Alexi Portela e Paulo Carneiro. O grupo também conta com torcedores influentes, como o Secretário Municipal de Urbanismo e Transporte, Fábio Mota. Para vice-presidente, Manoel Matos escolheu o conselheiro Lucas Brandão.

O fato de conseguir juntar num mesmo grupo gestores que, até pouco tempo, tiveram fortes divergências ideológicas, chamou a atenção de muitos torcedores.

Mas as reações variaram. Se alguns comemoraram o retorno de nomes que fizeram história no Rubro-Negro, outros enxergam com desconfiança que tantos ‘caciques’ resolvam voltar à diretoria do clube justamente numa época de fragilidade institucional.

A estes, Manoel responde com tranquilidade que não existe a menor chance de um “racha” entre eles – tal qual aconteceu com a gestão que assumiu neste ano.

“Eu vou liderar a presidência e vou contar com pessoas experientes para me ajudar. Mas a gestão do Vitória será de Manoel Matos, que estará ouvindo Alexi, Adhemar, Ricardo David, Raimundo Viana. Estarei liderando Paulo Carneiro na gestão de futebol, que é algo que ele sabe fazer como ninguém. Estão apostando na minha forma de liderar. E para fazer isso tenho que ter autonomia”, garante.

Matos explicou que a principal diferença entre a gestão que assumiu o clube neste ano, os demais candidatos e o seu grupo é, justamente, a experiência. E que as diferenças ideológicas foram colocadas de lado por amor ao clube.

“Essa fase de possível racha já passou, que foi quando a gente sentou para se unir. E quando a gente se uniu, tivemos que criar uma coisa em comum. E essa coisa é o amor pelo Vitória. Eu não posso negar que esses três ex-presidentes deixaram um legado enorme. As pessoas estão apostando num racha que não existirá. Porque estamos juntos por um Vitória muito mais forte”.

O candidato ainda disse que tentou incluir os postulantes adversários Raimundo Viana e Ricardo David neste grupo, mas ambos declinaram por motivos diferentes.

“Eu sempre entendi que Raimundo seria um catalisador de união. Assim como tivemos interlocutores falando com David. Mas Raimundo preferiu lançar sua candidatura solo porque ele entendeu que tinha um compromisso com o torcedor que o apoiou na eleição passada. David também tinha conversado com algumas pessoas e tem um projeto pessoal de ser presidente”, justificou.

“Choque de gestão”

Um dos principais pontos que Matos defende é o que ele chama de “choque de gestão” nos primeiros 60 dias. Segundo ele, é quando a nova diretoria vai analisar tudo o que foi feito durante o ano e entender o que houve de errado.

“A gestão atual era formada por torcedores e parecia um grupo político, que se aliou para vencer a qualquer custo e, depois que assumiu, determinou ‘você fica com isso, você com isso, você com aquilo’. Trocaram votos por emprego. E não existia uma liderança. As pessoas não tinham experiência nenhuma, se você olhar os contratos que foram feitos, as decisões que foram tomadas... Você vê que eram pessoas sem experiência, sem liderança e sem conhecimento de futebol”, alfinetou.

Nas quatro linhas, o candidato disse que seu maior objetivo é fazer com que o Vitória passe a usar, novamente, a base no elenco profissional.

“Queremos recuperar algo que o Vitória sempre teve de muito forte, que é a base. Faremos isso através de uma metodologia do sub-15, sub-17, sub-20 e a criação da sub-23, já ligada ao profissional. Está nas nossas propostas que, dentro dos próximos quatro, cinco anos, 2/3 do elenco sejam oriundos da base”, afirmou.

Para Matos, o Vitória precisa ampliar o número de sócio-torcedores. “Não temos sócios do clube, temos sócios do time, porque está muito ligado à venda de ingresso. Precisamos subir para 30 ou 40 mil sócios para equilibrar as contas. Temos que fazer com que ele tenha prioridade na compra de ingresso, sim. Mas também queremos ser o time com mais torcedores no interior da Bahia. Precisamos de planos para todos os tipos de torcedor”.

