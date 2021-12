Mancini treina setores ofensivos e defensivos em treino chuvoso

Em treino com chuva na manhã desta quinta-feira, 5, os jogadores do Vitória seguiram com a preparação para o jogo contra o Sport de Recife na próxima quinta-feira, 12, no Barradão. O técnico Vagner Mancini comandou um treino dividido em duas partes, focado nos setores ofensivos e defensivos.

Na primeira etapa, Mancini orientou duelos entre a defesa e o ataque no mano-a-mano. Na segunda parte, os jogadores foram divididos em três equipes para um treino com a finalidade de trabalhar as linhas defensiva e ofensiva. O lateral-direito Roni, do time sub-20, participou do treinamento com os profissionais.

Substituto do goleiro Fernando Miguel, o jovem Caíque, revelado na base do clube, comentou a chance de defender a meta rubro-negra na ausência do veterano. “Fernando Miguel é titular sim, mas quando tiver oportunidade eu tenho que agarrar, fazer o que tenho feito nos jogos. Preciso estar pronto para dar continuidade ao trabalho dele”, disse o jovem.

Fernando Miguel acompanhou o zagueiro Kanu, o volante Willian Farias e os atacantes Santiago Tréllez e Kieza no departamento médico para o tratamento das lesões.

adblock ativo