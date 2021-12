Mancini testa time titular do Vitória em treino coletivo

O técnico Vagner Mancini comandou um treino coletivo na tarde desta sexta-feira, 6, onde testou a provável equipe titular que enfrentará o Sport, na próxima quarta, 12, no Barradão. Com os laterais Caíque Sá e Juninho de volta, experimentou variações de jogo.

Na primeira parte do coletivo, o time foi formado com Caíque, Caíque Sá, Ramon, Wallace, Juninho, Fillipe Soutto, Uillian Correia, Yago, Neílton, David e Santiago Tréllez. O time foi mantido até o início da segunda parte, quando Mancini fez algumas mudanças.

O time titular venceu por 3 x 0 com gols de Yago, Santiago Tréllez, que voltou a treinar, recuperado do trauma no joelho, e Jhemerson, testado na equipe.

O goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Kanu ficaram em tratamento no departamento médico. Os jogadores treinarão normalmente neste final de semana.

