Mancini testa equipe que enfrentará o Botafogo no domingo

O técnico Vagner Mancini comandou o penúltimo treino na tarde desta sexta-feira, 29, no Barradão, em Salvador. Com um bom retrospecto fora de casa, o treinador ajustou a equipe visando o jogo do próximo domingo, 1º, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Em um treino tático, Mancini fez testes, ajustou o posicionamento o time e instruiu os jogadores de acordo com o Botafogo, adversário que o técnico afirma jogar um futebol parecido com o do Leão.

“As duas equipes têm uma maneira muito próxima de jogar. Vamos enfrentar uma equipe que está sob o comando de Jair Ventura há muito tempo, então, é natural que o Botafogo tenha um tempo mais de rodagem, os atletas já se conheçam mais. O Vitória vem fazendo bons jogos fora de casa e eu, sinceramente, espero que ele mantenha isso daí até para que a gente possa aumentar a nossa margem de pontos", disse o técnico, em entrevista antes do treino.

Ao final do treino, parte do elenco atuou no campo reduzido e outra parte cobrou faltas e pênaltis. Ainda sem confirmar o time, Mancini comandará mais um treinamento neste sábado, 30. A delegação viaja para o Rio de Janeiro no início da tarde.

