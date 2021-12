Mancini testa Bruno Bispo, Soutto e Patric na ala esquerda

Mesmo com dois jogadores à disposição na lateral esquerda, o treinador Vagner Mancini optou por improvisar jogadores de outras funções nessa posição no treino desta quarta-feira, 13, na Toca do Leão.

Os testados foram Filippe Soutto, volante, Bruno Bispo, zagueiro da base, e Patric, que originalmente é lateral direito. Ainda não há definição, mas a tendência é que a vaga fique com o volante.

Isso porque ele já atuou como lateral esquerdo na carreira, e, assim, a “adaptação” seria mais fácil. Antes do treino, o jogador conversou com o treinador, e disse que os testes estão sendo feitos a partir do perfil dos atletas.

“Uma experiência que não é novidade, mas não é minha posição de origem. Eu encaro [a mudança] com naturalidade, já não sou mais menino. Vamos dizer que no meio da minha carreira tive a missão de jogar ali algumas vezes até mesmo contra o Coritiba, que comecei pelo meio mas o Juninho sentiu e eu terminei ali pela lateral. Se for a opção do Mancini vou assumir mais uma vez essa responsabilidade”, explicou o jogador.

A ideia é diminuir o número de erros no jogo contra o São Paulo, próximo adversário do Leão no domingo, 17, às 16h. O confronto vai ser uma briga direta para sair do Z-4, e, por isso, todo cuidado é pouco para não levar gols.

Após a partida, Mancini falou em “erros infantis” que levaram aos dois gols do Fluminense – um deles justamente de Thalysson, que ocupava a lateral esquerda.

Lesionados

O meia Carlos Eduardo prosseguiu na transição e entrou na última das três etapas do treino coletivo. Willian Farias fez reforço muscular e correu no gramado. Tréllez e Juninho continuaram em tratamento.

