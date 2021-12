Mancini tem longa conversa com jogadores antes de treino

O técnico Vagner Mancini voltou a apostar na conversa com os jogadores para melhorar o desempenho do elenco no Brasileirão. Na 16º posição, o Leão tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Nesta terça, 26, ele teve um longo bate-papo com o grupo antes de iniciar a preparação para o duelo contra o Botafogo no próximo domingo, 1º, no Rio de Janeiro. O técnico já tinha feito o mesmo no último dia 19 após a derrota diante do São Paulo.

>> Mancini promete mudar a forma de jogar dentro de casa

Depois da reunião, todos os jogadores participaram de um treino leve em campo reduzido. Em seguida, os atletas que atuaram no último jogo seguiram para um treino regenerativo. O restante do elenco ficou com Mancini em campo realizando trabalhos táticos.

Para o jogo, que teve o horário modificado, o Leão quer manter a campanha com seis vitórias consecutivas fora de casa e conquistar a sétima diante do time carioca. Para isso, os jogadores já esqueceram o jogo contra o Atlético-MG e focam no Botafogo para continuar com o desempenho longe do Barradão.

O atacante Júnior sofreu uma contusão durante o treino e se juntou ao goleiro Fernando Miguel e os laterais Juninho e Caique Sá, que estão em tratamento para recuperação de lesões.

